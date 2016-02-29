Житель Калмыкии надругался над малолетней девочкой в рейсовом автобусе
Элиста, 29 февраля, 2016, 16:35 — ИА Регнум. В Волгограде осужден насильник малолетней девочки. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР 29 февраля, вина жителя Калмыкии, надругавшегося над ребенком, полностью доказана. Материалы дела заняли пять томов.
От правосудия злоумышленнику удавалось скрываться более двух месяцев. Все это время насильника разыскивала полиция. В ходе следствия были допрошены свидетели, проживающие в Москве и Республике Калмыкия, проведено около десятка экспертиз.
Преступление против половой неприкосновенности 11-летней девочки злоумышленник совершил 22 мая 2014 года в рейсовом автобусе, направлявшемся в Москву. Девочка мирно спала на заднем сидении, когда над ней, применяя насилие, надругался пьяный молодой человек.
О произошедшем девочка сразу же рассказала сопровождавшей ее родственнице, которая незамедлительно сообщила водителю автобуса. Однако преступник крепко спал, разбудить его так и не удалось. Почему злоумышленника не задержали сразу, остается загадкой. Разбираться с инцидентом продолжили по приезду в Москву. О совершенном особо тяжком преступлении правоохранительным органам стало известно от матери девочки, которая в этот же день написала заявление в компетентные органы Республики Калмыкия.
За насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении девочки, жителю Калмыкии придется провести в колонии 12 лет. Такое наказание для насильника избрал суд.