Элиста, 29 февраля, 2016, 16:35 — ИА Регнум. В Волгограде осужден насильник малолетней девочки. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР 29 февраля, вина жителя Калмыкии, надругавшегося над ребенком, полностью доказана. Материалы дела заняли пять томов.

pixabay.com Кукла зажатая в руке

От правосудия злоумышленнику удавалось скрываться более двух месяцев. Все это время насильника разыскивала полиция. В ходе следствия были допрошены свидетели, проживающие в Москве и Республике Калмыкия, проведено около десятка экспертиз.

Преступление против половой неприкосновенности 11-летней девочки злоумышленник совершил 22 мая 2014 года в рейсовом автобусе, направлявшемся в Москву. Девочка мирно спала на заднем сидении, когда над ней, применяя насилие, надругался пьяный молодой человек.

О произошедшем девочка сразу же рассказала сопровождавшей ее родственнице, которая незамедлительно сообщила водителю автобуса. Однако преступник крепко спал, разбудить его так и не удалось. Почему злоумышленника не задержали сразу, остается загадкой. Разбираться с инцидентом продолжили по приезду в Москву. О совершенном особо тяжком преступлении правоохранительным органам стало известно от матери девочки, которая в этот же день написала заявление в компетентные органы Республики Калмыкия.

За насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении девочки, жителю Калмыкии придется провести в колонии 12 лет. Такое наказание для насильника избрал суд.