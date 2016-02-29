Москва, 29 февраля, 2016, 16:25 — ИА Регнум. Соседи семьи, где няня убила девочку, видели, как преступница размахивала головой своей жертвы, но приняли голову за муляж. Об этом сегодня, 29 февраля, передает «Русская служба новостей».

russiainfo.co.kr Рука сумасшедшей

Соседи рассказали, что увидели женщину, которая работает няней. Она была вся в черном и размахивала головой. «Как раз вход в метро перекрыли, и мы поднимались. Мы видим, что голова живая, в шапочке, но решили, что это муляж какой-то», — рассказывает пожилая пара, проживающая по соседству.

Напомним, сегодня в Москве в одной из квартир в доме на улице Народного ополчения произошел пожар. После того, как удалось справиться с огнем, в квартире нашли тело обезглавленной четырехлетней девочки.

Полиции удалось задержать подозреваемую в убийстве — 39-летнюю Гюльчехру Бобокулову, которая работала няней в семье девочки около года.

Подозреваемая была остановлена сотрудниками полиции возле станции метро «Октябрьское поле». Стражи порядка попросили её предъявить документы, вместе этого, она достала из сумки отрезанную голову девочки и стала размахивать ей.

По данному инциденту возбуждено уголовное дело по статье «убийство».