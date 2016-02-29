Ростов-на-Дону, 29 февраля, 2016, 16:13 — ИА Регнум. В одном из райотделов полиции Ростова-на-Дону потерялись 100 пистолетов. Об этом сообщает «Ростовское агентство новостей» со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

hq-wall.net Патроны

В региональном следкоме информацию подтвердили, но частично. Известно только, что по данному факту проводится проверка, и речь идёт о гораздо меньшем количестве пистолетов. Также уточняется, что оружие травматическое.

Портал don24.ru информирует о том, что в региональном управлении МВД России данный факт опровергли. «Это не соответствует истине. В ходе плановой инвентаризации сотрудники полиции обнаружили несоответствие имеющегося и стоящего на учете оружия», — ссылается на заявление донской полиции сайт.

Инвентаризация продолжается.