Рига, 29 февраля, 2016, 15:37 — ИА Регнум. В 2015 году в Латвии было продано в 30 раз больше автомобилей марки LADA, чем в 2014-м, сообщает focus2move.

lada4x4.net LADA 4х4

Если в 2014 году в этой прибалтийской стране АВТОВАЗ реализовал лишь 11 своих легковых автомобилей, то 334 машины, проданные за 2015 год явились безусловным рекордом темпов роста продаж. Российский производитель обосновался во второй десятке самых популярных марок латвийского рынка, опередив Dacia, Subaru, Audi, Honda и Land Rover.

Внедорожник LADA 4×4 был продан в Латвии за прошлый год 334 раза. Он оказался даже популярнее, чем Kia Sportage и Volkswagen Tiguan.

2015 год стал для латвийского рынка новых автомобилей самым лучшим за последние 6 лет. Истекший год был отмечен его ростом более чем на 10%.