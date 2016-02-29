Москва, 29 февраля, 2016, 15:36 — ИА Регнум. Законопроект, уточняющий понятие «состояние опьянения», внес в Госдуму депутат Илья Костунов («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 29 февраля.

Стой. Последнее предупреждение. Советский плакат

Депутат предлагает распространить действие положений статей 23 и 63 УК на психотропные вещества или аналоги наркотических средств и психотропных веществ, новые потенциально опасные психоактивные вещества, а также дополнить перечень веществ, наличие которых в организме свидетельствует о нахождении лица в состоянии опьянения, аналогами наркотических средств и психотропных веществ, а также новыми потенциально опасными психоактивными веществами.

В действующих статьях 23 и 63 УК под состоянием опьянения понимается состояние, вызванное употреблением алкоголя, наркотических средств или других одурманивающих веществ, а в статье 264 УК — употребление лицом вызывающих алкогольное опьянение веществ, а также наркотических средств и психотропных веществ.

Ранее правительство РФ поддержало законопроект.