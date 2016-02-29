Тегеран, 29 февраля, 2016, 15:29 — ИА Регнум. Представители индийских энергетических корпораций Gail и Indian Oil Ltd (IOL) прибудут в Тегеран на переговоры по строительству подводного газопровода из ИРИ через Оманский залив и Аравийское море. Об этом сообщает иранский телеканал Press TV со ссылкой на индийскую Economic Times.

gazpromquestions.ru Строительство подводного газопровода

Стоимость проекта составляет $4,5 млрд. Труба пройдет в обход Пакистана. Ее пропускная способность оценивается в 31 млн кубометров газа в сутки.

Нью-Дели также планирует проложить 1400-километровый газопровод в Туркмению, чтобы получать «голубое топливо» из Средней Азии через ИРИ. Речь идет о проекте TII — Туркмения — Иран — Индия. Нью-Дели рассчитывает и на проект TAPI, предполагающий поставки газа (с декабря 2019 года) из Туркмении через Афганистан и Пакистан. В настоящее время дееспособность этого маршрута зависит от успеха мирных переговоров между Кабулом и «Талибаном».

Ожидается, что к проекту ирано-индийского газопровода на более позднем этапе может присоединиться и Оман. Ранее Тегеран и Маскат подписали контракт на $60 млрд, который позволит построить подводный трубопровод с мощностью в 20 млн кубометров газа в сутки газа. Срок соглашения — 25 лет.

По словам министра иностранных дел Омана Юсуфа бин Алави, исследования вокруг строительства трубопровода будут завершены в течение ближайших шести месяцев.