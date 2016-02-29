Нью-Дели, 29 февраля, 2016, 15:23 — ИА Регнум. Самый крупный поставщик вооружения для Индии — Россия. США занимает второе место. Такие данные сообщил ТАСС со ссылкой на министерство обороны Индии.

rae2015.ru Выставка российской военной техники

Общая стоимость поставок военной техники из России в Индию составляет более 340 млрд рупий (более пяти миллиардов млрд) за последние три года. Из США было поставлено за этот же период около 300 млрд рупий (около $4,4 млрд).

За данный период руководством Индии было подписано 162 контракта, из который наибольшее число — с Россией (18 контрактов). С США Нью-Дели подписало 13 контрактов, с Францией — шесть.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Соединенные Штаты Америки и Российская Федерация по-прежнему лидируют на мировом торговли оружием.