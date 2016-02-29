Луганск, 29 февраля, 2016, 15:08 — ИА Регнум. На Луганщину ВСУ перебросили три единицы зенитных пушечно-ракетных комплексов (ЗПРК) «Тунгуска», один зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Стрела» и гражданский вертолет. Об этом сегодня, 29 февраля, заявил заместитель начальника штаба корпуса Народной милиции ЛНР Игорь Ященко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Srđan Popović ЗРК «Стрела»

«ВСУ продолжают использовать режим прекращения огня для наращивания военного потенциала своих подразделений в зоне «АТО». По информации нашей разведки, в районе Северодонецка отмечено функционирование аэродрома, на территории которого размещен гражданский вертолет, три единицы ЗПРК «Тунгуска» и инженерная техника. Также развернуто две палатки для проживания личного состава. В районе села Чугинка Станично-Луганского района, в 30 км от линии соприкосновения, на позициях ВСУ отмечены две единицы БМП и одна единица ЗРК «Стрела», — сказал Ященко.

По его словам, Украина продолжает наращивать военный потенциал ВСУ.

«Несмотря на крайне нестабильную внутриполитическую ситуацию в Украине, военное руководство страны продолжает наращивание военного потенциала с целью решения вопроса на юго-востоке страны силовым путем», — считает Ященко.

Он сообщил, что Минобороны Украины планирует поощрить более 100 бойцов 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ за пребывание в плену.

«Имеется информация, что из Министерства обороны Украины в наградной отдел 28-й отдельной механизированной бригады привезены более 100 медалей «За храбрость в плену», — рассказал Ященко.

В Народной милиции также отметили, что бывшие пленные украинские бойцы получат льготы.

«Награда, по мнению высокопоставленных чиновников ВСУ, должна являться предметом гордости для бойцов украинской армии и их семей. В Минобороны Украины отмечается, что медаль предоставляет льготы военнослужащим и их детям при поступлении в учебные заведения Украины», — подытожил Ященко.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 февраля оборонное ведомство ЛНР информировало, что за прошедшие сутки под обстрел ВСУ попали позиции Народной милиции в селе Лозовое. При этом противник использовал стрелковое вооружение. «Потерь нет», — заверили в Народной милиции.