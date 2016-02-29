Шанхай, Китай, 29 февраля, 2016, 14:37 — ИА Регнум. ЦБ готовит свои предложения по пенсионной реформе и предлагает установить автоматическую «подписку» на участие в накопительной пенсии для всех граждан, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

otvetrazom.ru Пенсия

«Государство должно создать надежные инструменты таких накоплений, в которые граждане поверят. Для таких добровольных накоплений должны быть разного рода стимулы. Мы как раз их обсуждаем. Есть разные варианты: в том числе налоговые, варианты с автоматической «подпиской» на накопительную систему, что есть в других странах», — сказала она.

Пенсионная система должна быть выстроена таким образом, чтобы работники были мотивированы к накоплению, уверена Набиуллина.

В настоящее время граждане по умолчанию являются участниками распределительной пенсионной системы, пенсионные накопления до 2014 года формировались только у граждан, которые сделали выбор в пользу накопительной системы. В 2015 и 2016 годах отчисления на пенсионные накопления всех граждан в России «заморожены», пенсионные взносы в полном объеме поступают в распределительную систему.