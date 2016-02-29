Москва, 29 февраля, 2016, 14:37 — ИА Регнум. В топ российского Twitter вышел хештег в честь голливудского актера Леонардо Ди Каприо, получившего 28 февраля «Оскар» за лучшую мужскую роль.

Twitter Twitter

В топе сервиса микроблогов хештеги в честь Ди Каприо заняли три ведущих места, а в мировом Twitter хештег держится на третьем месте.

«Оскар» за лучшую актерскую работу стал первым в карьере Ди Каприо.

Напомним, вестерн-триллер «Выживший» был снят по одноимённому роману Майкла Панке 2013 года и частично основан на жизни маунтинмена Хью Гласса. События разворачиваются на северо-западе Америки в начале XIX века.