Тегеран, 29 февраля, 2016, 14:33 — ИА Регнум. Товарооборот между Ираном и Китаем сократился на 41% из-за падения цен на нефть. Об этом сообщает иранский англоязычный телеканал Press TV со ссылкой на агентство Tasnim.

bankoboev.ru Железнодорожная дорога

В январе 2016 года китайско-иранская торговля опустилась до $2.07 млрд, хотя годом ранее эта цифра составляла $3,5 млрд. Экспорт из КНР сократился до $1,3 млрд в январе 2016 году с $2,25 млрд, показав 42%-е падение. Импорт иранских товаров в Поднебесную сократился до $1,25 млрд, демонстрируя спад в 39%.

Эксперты объясняют негативную статистику падением цен на углеводороды — Пекин является крупнейшим покупателем иранской нефти и главным торгово-экономическим партнером исламской республики.

По итогам 2015 года двусторонняя торговля между странами составила $31.9 млрд, что на 34% меньше, чем в 2014 году. В течение ближайших 10 лет Пекин и Тегеран планируют довести эту цифру до $600 млрд. КНР строит через ИРИ железнодорожную ветку в Турцию с последующим выходом в Евросоюз. Ранее из китайской провинции Чжэцзян в Тегеран направился междугородний поезд, который проследует через Казахстан и Туркмению.

Уточняется, что железнодорожное сообщение позволяет Пекину значительно экономить время перевозок: он на месяц короче, чем морской путь из Шанхая в иранский порт Бандар-Аббас.