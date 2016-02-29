Москва, 29 февраля, 2016, 14:20 — ИА Регнум. По предварительной информации, женщина, убившая ребенка в Москве 29 февраля, находилась в состоянии наркотического опьянения, сообщил источник в правоохранительных органах.

vium.ru Пробуждение от опиума

Личность подозреваемой в тяжелом преступлении также установлена: Гюльчехра Бобокулова является уроженкой Самаркандской области Узбекистана, ей 38 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня в Москве в районе станции метро «Октябрьское поле» была зедержана женщина, державшая в руках отсеченную голову ребенка.

Ранее обезглавленный труп 4-летней девочки был найден на месте пожара в квартире на улице Народного Ополчения. Предполагаемая убийца направлена на психиатрическую экспертизу.