Москва, 29 февраля, 2016, 13:56 — ИА Регнум. В районе станции метро «Октябрьское поле», где сегодня была задержана женщина с отрезанной головой ребенка в руках, работают взрывотехники.

gazeta-horoshevo-mnevniki.info Кинологи

Район вокруг станции оцеплен сотрудниками правоохранительных органов, на месте дежурят полицейские в бронежилетах. Перекрыты выходы из метрополитена, входы и выходы из прилегающих дворов. Перекресток улиц Бирюзова и Народного Ополчения закрыт для наземного транспорта. Движение в районе станции метро «Октябрьское поле» затруднено.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня возле станции метро «Октябрьское поле» задержана женщина, подозреваемая в жестоком убийстве 4-летнего ребенка. Женщина угрожала взорвать себя, при ней была голова убитой девочки.