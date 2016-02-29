Ярославль, 29 февраля, 2016, 13:52 — ИА Регнум. Всего 201 патент выдали иностранцам желающим работать в Ярославской области. За минувший 2015 год было выдано 8729 патентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Федеральной миграционной службы России по Ярославской области.

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«Спад наблюдается, но мы предполагаем, что он носит сезонный характер, к весне люди подтянутся. На зиму традиционно многие уезжают в родные края», — прокомментировала данные представитель УФМС по Ярославской области Наталия Красилова.

По ее словам, Правительство России снизило на этот год квоту на временное проживание для Ярославской области на 500 человек. В прошлом мы могли принять 1700 приезжих, в 2016 только 1200. Впрочем, эта цифра в течении года может быть скорректирована.

В январе 2016 года в Ярославскую область приехало 4482 мигранта. Это на 4% больше чем годом ранее. В 2015 в регион прибыли 72 764 человека из-за границы. При этом выбыло обратно менее 47 тыс человек.

Отметим, что патент иностранному работнику выдается на год. Авансовый платеж по нему, составляет 3270 рублей в месяц. Штраф для иностранца — 7 тыс рублей и перспектива выдворения, а для нанимателя может ждать штраф до 1 млн рублей за одного работника, и даже приостановление деятельности фирмы.

Чтобы получить патент иностранец должен не только оплатить пошлину, но и сдать экзамен на знание русского языка. Как рассказали в УФМС по Ярославской области, не все справляются с заданием по русскому. Впрочем, точной статистики на этот счет не ведется.