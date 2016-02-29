Москва, 29 февраля, 2016, 13:51 — ИА Регнум. Встреча Владимира Путина и нефтяников может оказать поддержку нефти, если эту новость поддержат зарубежные СМИ. Но компаниям от этой встречи жить легче явно не станет, раз уж сам президент взялся за столь насущный вопрос, считает руководитель департамента аналитики компании «Аналитика Онлайн» Глеб Задоя.

ИА REGNUM К нефтяникам

«Как ожидается, глава государства обсудит с нефтяниками вопрос заморозки добычи в России. Некоторые эксперты считают, что такое совещание может позитивно сказаться на нефтяных котировках. Также на этом совещании может быть поднят вопрос о пересмотре налоговой системы для нефтяной отрасли, — предположил эксперт. — Стране необходимо спасать бюджет».

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«Что касается влияния данного события на рубль, то здесь возможны два равновероятных сценария. Первый — нефть в скором будущем преодолеет отметку 36 долларов за баррель, и тогда откроется дорога на 40 долларов. В этом случае рубль укрепится до 70 против доллара. Если пробоя 36 долларов за баррель не произойдет, то в этом случае, скорее всего, нефть так и будет торговаться в диапазоне от 33 до 36 долларов», — пояснил Задоя.

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«В целом и это неплохо, так как рубль и тут скорее всего будет дорожать против иностранных валют. Но это сезонное, временное явление. Снижение курса доллара к 70 нужно использовать для покупки валюты», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта президент РФ Владимир Путин встретится с руководителями российских нефтяных компаний, речь наверняка пойдет о стабилизации или снижении добычи нефти.

Напомним, по данным данные Московской биржи, 29 февраля доллар США опустился на 34,70 копейки до 75,8530 рубля. Евро подешевел на 23,70 копейки до 83,0750 рубля. Баррель Brent на электронных торгах Лондонской биржи превысил отметку в $35.