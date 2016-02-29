Ростов-на-Дону, 29 февраля, 2016, 13:42 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Ростов» подписал ещё один контракт — с голкипером сборной Казахстана Станиславом Покатиловым. Тренерский штаб присматривался к вратарю в течение зимнего сбора и принял решение на прошлой неделе. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе жёлто-синих 29 февраля.

fc-rostov.ru Станислав Покатилов

Воспитанник уральского «Акжайыка», обладатель кубка Казахстана по футболу 2013 года знаком тренерскому штабу давно. Нынешний тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов заинтересовался Покатиловым и предложил попробовать свои силы в коллективе Курбана Бердыева.

«Атмосфера в команде отличная. Все меня приняли хорошо. А вот адаптация дается тяжело. Не все получается. Где-то хочу себя проявить, и от чрезмерного желания иногда возникают ошибки. Но я уверен, что все будет хорошо», — поделился голкипер. Отметим, что ворота «Ростова» в товарищеском матче с норвежским «Сабеком» в Испании защищал как раз Покатилов.

Напомним, что на прошлой неделе стало известно о переходе в «Ростов» вратаря ижевского «Зенита» Никиты Медведева. Об условиях контракта пока ничего неизвестно.

Отметим, что первую половину сезона 2015/16 ворота «Ростова» защищал Сослан Джанаев. Он является основным голкипером команды. К жёлто-синим Джанаев присоединился в 2014 году, покинув столичный «Спартак». Контракт с донским клубом рассчитан на три года.

Читайте также: В «Ростов» окончательно перешёл голкипер ижевского «Зенита» Никита Медведев

ФК «Ростов» подписал контракт с футболистом «Атлетико» Эззатоллахи

Как ранее сообщало ИА REGNUM, футболисты «Ростова» вернулись домой и завтра, 1 марта, продолжат подготовку ко второй части чемпионата России. Первый матч 2016 года для них будет гостевым. В Саранске жёлто-синие сыграют с «Крыльями Советов».