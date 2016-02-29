Рига, 29 февраля, 2016, 13:37 — ИА Регнум. Система здравоохранения в Латвии практически обанкротилась, заявил в передаче «Утренняя панорама» на Латвийском телевидении член правления Ассоциации семейных врачей Паулс Принцис. Он подчеркнул, что на данный момент система здравоохранения неэффективна, люди не могут позволить себе лекарства, приходится стоять в бесконечных очередях, сообщает портал Rus.delfi.lv. Принцис также отметил, что со всеми негативными сторонами этого процесса сталкиваются и семейные врачи.

Автор неизвестен. Вызов врача на дом. 19 век

В свою очередь, глава Латвийской ассоциации семейных врачей Сармите Вилде выразила недоумение в связи с требованием Минздрава в короткие сроки подготовить объемную финансовую информацию, которая соответствует декларации о доходах, подаваемой врачами в Службу госдоходов каждый год. В конце 2015 года правительство поручило Минздраву рассчитать необходимое финансирование, чтобы зарплату можно было повысить и семейным врачам, а не только работникам государственных и муниципальных лечебных учреждений.

Велде считает, что министерству для этих расчетов достаточно будет информации, имеющейся в распоряжении госучреждений. Вместо этого Минздрав потребовал у семейных врачей информации, которая не относится к поручению правительства.

В настоящее время средние зарплаты семейных врачей составляют 700−800 евро в месяц. Каждая практика получает в среднем 4000 евро, но из этой суммы нужно выплатить зарплату медсестры, регистратора, бухгалтера.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Латвии на медицину выделяется всего 3% ВВП при том, что в среднем по ЕС на здравоохранение выделяется 7,3%. По этой причине в Латвии последние 5−7 лет существует нехватка медицинских специалистов. Всего в стране не хватает около 2 тысяч врачей. Общий объем медсестер в Латвии снизился в два раза, а объем врачей за последние годы снизился на 20%. Многие из специалистов после окончания университетов уезжают далее учиться и работать в другие страны.

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