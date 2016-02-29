Рига, 29 февраля, 2016, 13:33 — ИА Регнум. В связи с перепроизводством молока на мировых рынках, возникшим после отмены системы квот и введения Россией ответного эмбарго на импорт молочной продукции, оснований ожидать существенного повышения закупочной цены молока в Латвии в 2016 году нет, заявили в Министерстве земледелия, пишет портал Rus.tvnet.lv.

Валентин Серов . Дворик в Финляндии. 1902

По прогнозам экспертов Минземледелия, в 2016 году утраченное в 2015 году равновесие спроса и предложения на мировом рынке не восстановится, поэтому нестабильность продолжится. Большое значение по-прежнему будут иметь тенденции в китайском импорте. По предварительным данным, в ЕС объемы закупки молока в 2015 году по сравнению с 2014 годом увеличились на 1%, поэтому и в 2016 году не будет оснований для существенного повышения закупочной цены молока.

По подсчетам Минземледелия, после введения Россией в августе 2014 года ответного эмбарго на импорт молочной продукции к сентябрю 2015 года закупочная цена молока в Латвии снизилась на 31%. И хотя с октября 2015 года до января 2016 она повысилась на 8%, существенного ее повышения в 2016 году не ожидается.

По-прежнему существует большая разница между средними закупочными ценами молока в ЕС и в Латвии. В декабре 2015 года они составляли соответственно 0,306 и 0,2196 евро за 1 кг молока. То есть в декабре 2015 года средняя закупочная цена молока в Латвии была самой низкой в ЕС. Чуть выше она была в Литве (0,2214 евро) и Эстонии (0,2344 евро). Лидирует в ЕС по этому показателю Кипр, где средняя закупочная цена молока составляла 0,5813 евро за 1 кг. Также в ЕС, включая Латвию, снизились цены почти на всю готовую молочную продукцию. В Латвии повысилась только цена обезжиренного сухого молока — в феврале она составила 1980 евро за 1 тонну.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в результате ответных санкций РФ закупочные цены на молоко в Латвии упали ниже себестоимости в начале осени 2014 года. Тогда убытки отрасли от потери российского рынка сбыта оценивались в 9 млн евро в месяц. Общий объём убытков от российского эмбарго для молочной отрасли в 2014 году оценивался в сумму, близкую к 50 млн. евро, а потери всего сектора экспорта продуктов питания — около 140 миллионов евро. Помощь Евросоюза оказалась в реальности существенно меньше обещанной. Тем временем, латвийские крестьяне все активнее распродают принадлежащую им землю.