Калуга, 29 февраля, 2016, 13:27 — ИА Регнум. Сегодня, 29 февраля, в 7 часов 27 минут на 17 километре автодороги Мосальск-Барятино-Киров, в районе деревни Шишкино, по предварительной информации на подмороженной дороге водитель микроавтобус УАЗ не справился с управлением выехал на встречную полосу, где столкнулся с пассажирским автобусом «МАН.

Фото Главного управления МЧС России по Калужской области

Как рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM инспектор отделения пропаганды калужского областного управления ГИБДД УМВД России старший лейтенант полиции Иван Романов, в результате дорожного происшествия погибли на месте водитель УАЗа, и его пассажир, мужчины 1964 и 1962 года рождения. Люди, находившиеся в рейсовом автобусе «МАН» не пострадали. Междугородный пассажирский автобус MAN выполнял рейс по маршруту «Киров-Мосальск-Калуга».

Между тем, 29 февраля, около пяти часов утра на выезде из села Льва Толстого Дзержинского района Калужской области водитель микроавтобуса Fiat Ducato не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в КамАЗ.

Водитель и пассажир микроавтобуса были доставлены в Калужскую областную больницу с ушибами и ссадинами.