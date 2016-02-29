Будапешт, 29 февраля, 2016, 13:18 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил 29 февраля, что санкции в отношении России не будут продлены автоматически, поскольку необходимо спокойное обсуждение того, как выполнены Минские договоренности, сообщает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Поиски выхода

Такого обсуждения странами ЕС следует ожидать в конце первого полугодия, сказал Орбан на встрече с главами венгерских дипломатических миссий за рубежом. «Другими словами, автоматического продления санкций в отношении России не будет», — резюмировал дипломат.

Он подчеркнул, что к какому бы решению ни пришли в Евросоюзе, объективный анализ вопроса Минских договоренностей необходим.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан в ходе своего визита в Москву призвал к улучшению отношений между ЕС и Россией.