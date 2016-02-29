Степанакерт, 29 февраля, 2016, 13:14 — ИА Регнум. 29 февраля президент Нагорно-Карабахской Республики Бако Саакян принял заместителя председателя Республиканской партии Армении Мушега Лалаяна, руководителя фракции РПА в Национальном собрании РА Ваграма Багдасаряна, председателя постоянной комиссии НС РА по вопросам науки, образования, культуры, молодежи и спорта Артака Давтяна и депутата Мнацакана Мнацаканяна.

Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM в Степанакерте со ссылкой на пресс-службу президента НКР.

На встрече были обсуждены вопросы, касающиеся сотрудничества между политическими силами двух армянских республик.

Президент Саакян подчеркнул важность подобных встреч, с удовлетворением отметив, что практические встречи и обсуждения с политическими партиями Республики Армения носят регулярный характер.