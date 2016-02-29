Москва, 29 февраля, 2016, 13:14 — ИА Регнум. В Москве мать четырёхлетней девочки, которую жестоко убила няня, отрезав голову, впала в бессознательное состояние. Женщина госпитализирована на скорой помощи, сообщает «Звезда».

anhor.uz Врачи

Обморок матери произошёл на улице Народного Ополчения — на месте пожара, устроенного убийцей после расправы над девочкой. Врачи доставили женщину в больницу, номер которой не сообщается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 февраля в Москве задержана женщина, предположительно, убившая ребенка и поджегшая квартиру. Она присматривала за ребенком в качестве няни.

Труп малышки был обнаружен ранее в квартире на пятом этаже 10-этажного жилого дома на улице Народного Ополчения после того, как в ней был ликвидирован пожар.

Следствие отмечает явную неадекватность в поведении женщины. Арестованная будет проходить психиатрическую экспертизу.