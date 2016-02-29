Лос-Анджелес, США, 29 февраля, 2016, 13:05 — ИА Регнум. На церемонии вручения наград американской киноакадемии самыми стильными стали мужчины, выбравшие классический костюм, пишет британская газета Metro.

BEI Леонардо ДиКаприо

В таком костюме, в частности, на премии появился триумфатор вечера — Леонардо Ди Каприо, получивший награду в номинации «Лучший актер». Он выбрал черный костюм от Armani. Номинант премии за фильм «Выживший» Том Харди пришел в костюме от Gucci.

Самими стильными также были признаны ведущий церемонии Крис Рок и Эдди Редмэйн («Девушка из Дании»), пришедший на «Оскар» в костюме Alexander McQueen.

В рейтинге отмечены актеры Райан Гослинг, Марк Руффало, Майкл Фассбендер, певец Сэм Смит и другие знаменитости.