Чебоксары, 29 февраля, 2016, 14:06 — ИА Регнум. В Чувашии Ленинский районный суд Чебоксар постановил взыскать с 83-летней пенсионерки Евгении Ерофеевой долг за капитальный ремонт за 14 месяцев и компенсировать региональному «Фонду капремонта» судебные издержки. В самом Фонде отреагировали на событие официальным релизом. Старушка готова бороться в судах дальше. При этом судебные заседания становятся многолюднее, атмосфера накаляется, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

yelkovalayan.net Правосудие

Суд вынес решение 18 февраля, удовлетворив иск регионального оператора в лице республиканской некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта» в отношении пенсионерки, которая «отказалась вносить взносы в будущий капремонт и накопила долг за 14 месяцев». «По результатам нескольких заседаний суд принял решение об удовлетворении исковых требований. В пользу регионального оператора взысканы вся сумма долга по взносам на капремонт плюс расходы по государственной пошлине — 400 рублей», — победоносно отмечается на сайте оператора.

Заместитель председателя республиканской общественной организации «Союз собственников жилья» Тамара Манаева сообщила ИА REGNUM, что в общей сложности с Евгении Ерофеевой хотят взыскать порядка 5 тыс. рублей. «Мы не намерены сдаваться. Будем вместе бороться до конца, если надо — дойдём до Конституционного суда, а сейчас подаём апелляцию. Ситуация вокруг этого дела развивается очень серьёзная: жильцы сплачиваются, возмущение растёт, обстановка накаляется», — говорит Манаева.

По её словам, на прошедшем судебном заседании было около 50 человек, при этом мест не хватало, в результате некоторые горожане вынуждены были следить за ходом заседания из-за решётки — в «обезьяннике», предназначенном для подозреваемых и обвиняемых. «Что только усилило всеобщее напряжение», — говорит зампредседателя чувашского «Союза собственников жилья», напоминая, что это не просто частное разбирательство: на суде будут подниматься значимые социальные темы, связанные с введением системы платы за капитальный ремонт.

Между тем число судебных заседаний в Чувашии по искам за неуплату «капитальных» сборов будет расти. Республиканский «Фонд капремонта» сообщает, что направил должникам более 3,7 тыс. претензий на сумму более 4,5 млн рублей, подано 133 исковых заявления на сумму 349 тыс. рублей. Мировыми судами принято 19 судебных решений о взыскании 31,5 тыс. рублей. В 2016 году направлено 1,3 тыс. претензий на сумму более 3,4 млн рублей, подано 14 исковых заявлений на 50,9 тыс. рублей — по итогам судебных заседаний принято 30 решений о принудительном взыскании средств на общую сумму 73,95 тыс. рублей.

Вместе с тем стоит отметить расхождение цифр в официальных отчётах чиновников о сборах средств за капитальный ремонт. Так, глава Чувашии Михаил Игнатьев ещё 26 января 2016 года в своём послании Государственному совету заявлял, что «если в середине прошлого года за капитальный ремонт платили всего 55% жителей, то уже в конце года — 98%». Глава администрации города Чебоксары Алексей Ладыков на заседании Чебоксарского горсобрания депутатов 25 февраля сообщил, что в 2015 году собираемость взносов на капитальный ремонт в многоквартирных домах в Чебоксарах имеет положительную динамику: средний уровень собираемости в начале года составлял 35% и к концу года возрос до 66%.

По официальным данным «Фонда капремонта», опубликованным на сайте регоператора, при ежемесячном начислении 66 млн рублей в сентябре 2015 года было собрано 37,6 млн рублей (57% от начисленного), в октябре — 65,3 млн рублей (98,9%), в ноябре — 68,6 млн рублей (104%), в декабре — 84,06 млн рублей (123%). К началу февраля 2016 года жителям республики начислено 881,1 млн рублей, поступление взносов составило 571,3 млн рублей (65% от начисленного).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, федеральное законодательство позволяет регионам устанавливать льготы по капремонту. Кроме того, ещё в прошлом году премьер-министр Дмитрий Медведев поручил освободить пожилых людей, инвалидов 1-й и 2-й групп и семьи с детьми-инвалидами от отчислений на капитальный ремонт, рекомендовав главам регионов установить соответствующие льготы.

В Чувашии с начала года прошли две сессии Госсовета республики. На заседании парламента 25 февраля данного вопроса в повестке также не было.