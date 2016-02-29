Барнаул, 29 февраля, 2016, 12:40 — ИА Регнум. Барнаулец Дмитрий Зворыгин столкнулся с проявлением детской жестокости. Накануне, 28 февраля, он стал невольным свидетелем того, как компания подростков играла в футбол маленьким беззащитным щенком. Редакция ИА REGNUM выяснила подробности.

Личный архив Дмитрия Зворыгина Щенок, которым дети в Барнауле играли в футбол

«Я волонтер, уже много лет кормлю и пристраиваю бездомных собак в своем районе — на Булыгино. Вчера я, как обычно, приготовил еду и отправился к своим подопечным. Сейчас у меня их восемь. В том числе и та собака, щенка которой впоследствии убили подростки. Она появилась у нас недавно — на тот момент я еще не выяснил, где именно она ощенилась. Просто приносил ей еду. А щенки только-только начали покидать свой «дом». Этим, вероятно, и воспользовались злоумышленники: схватили щенка и начали над ним издеваться. Я узнал об этом в тот момент, когда встретил на улице старушку. Она, завидев меня, махала руками и что-то кричала. Я подошел и выяснил, что старая женщина взволнована тем, что дети на территории заброшенной базы мучают щенка. Побежал туда, но, компания, завидев меня, бросилась врассыпную. Я их метров с двухсот видел. Жаль, не хватило ума сфотографировать истязателей. Я думал, что щенок еще жив, и ринулся к нему в надежде спасти животное. Но увы, он был уже мертв. Его мать была тут же, плакала, лаяла», — поделился пережитым Дмитрий Зворыгин.

Он также отметил, что на его памяти это далеко не первый пример жестокого обращения с животными в Барнауле.

«Увы, в Барнауле бездомных животных травят на глазах у детей. Одну из моих собак так убили. Вопиющий случай произошел в краевом центре в августе 2013 года. Трое подростков облили бензином дворового кота и ждали, когда он полностью сгорит», — напомнил барнаулец Дмитрий Зворыгин.

Он полагает, что пока в России не ужесточат уголовную ответственность за жестокое обращение с животными, подобные истории будут повторяться.

«Наказывать надо не детей, а родителей. Был свидетелем того, как маленький ребенок, играя во дворе, увидел маленькую бабочку с голубыми крылышками. Своим наблюдением малыш поделился со своей бабушкой. «Раздави эту гадость немедленно», — последовал ответ», — поделился наблюдением барнаулец Дмитрий Зворыгин.

По его словам, история с убитым вчера щенком получила широкий общественный резонанс, но найти виновных, скорее всего, не удастся.

«Даже если на минуту представить, что руководству соседних школ из разговоров со школьниками удастся узнать личности малолетних садистов, то истязателям удастся избежать наказания. Я консультировался с юристом, подростки могут отрицать, что играли в футбол живым щенком. Могут сослаться, что, мол, «мы нашли его уже мертвым». Но я-то знаю, что не мог он умереть, тем более в такой неестественной позе, в которой я его сфотографировал на пустыре, где играли дети», — привел довод Дмитрий Зворыгин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на рассмотрении в Госдуме РФ находится сейчас сразу несколько законопроектов, предполагающих ужесточение наказания за жестокое обращение с животными. С одним из них в июле 2015 года выступили депутаты заксобрания Санкт-Петербурга.

Парламентарии предлагают уточнить наказание за жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, если это деяние совершено из хулиганских побуждений, или из корыстных побуждений, или с применением садистских методов, или в присутствии малолетних, — штраф в размере до 80 тыс. рублей в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев.