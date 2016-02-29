Токио, 29 февраля, 2016, 12:25 — ИА Регнум. Еще до официальной премьеры Toyota C-HR, которая должна была произойти в марте на Женевском автосалоне, в Сети появились фото японской новинки.

jp.autoblog.com Toyota C-HR

СМИ отмечают, что внешне новый кроссовер почти не отличается от концепта, показанного во Франкфурте осенью 2015 года. Узнаваемый остроугольный стиль внешнего вида, покатая крыша, спойлер, скрытые ручки задних дверей, увеличенные колесные арки — знакомый для поклонников характерного для Toyota дизайна набор внешних признаков. Машина спроектирована на глобальной платформе TNGA, как и всё семейство Prius.

Сообщается, что на опубликованных в Сети фото запечатлен автомобиль, оснащенный гибридным двигателем, таким же как у модели Toyota Prius. Но не исключается, что новинка будет предлагаться и в варианте с обычной силовой установкой.

Toyota C-HR будет производиться в Турции и экспортироваться в различные регионы мира. Предусматривается ли поставка новинки в Россию, пока неизвестно.