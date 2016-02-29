Ростов-на-Дону, 29 февраля, 2016, 12:03 — ИА Регнум. Рекорд России в прыжках с шестом среди девушек до 18 лет установила 16-летняя ростовчанка Елизавета Бондаренко. На зимнем чемпионате России по легкой атлетике, который состоялся в Москве, ей поддалась высота в 4 метра 40 сантиметров. Как сообщили ИА REGNUM в горадминистрации 29 февраля, это не первый успех юной спортсменки.

vk.com Юная рекордсменка Елизавета Бондаренко

Так, летом прошлого года на 13-м Европейском юношеском олимпийском фестивале в Тбилиси юная прыгунья с шестом взяла планку на высоте 4 метра 20 сантиметров, тем самым установив рекорд фестиваля.

В спорт Елизавета пришла в 9 лет, тренировочный процесс для неё подготовил папа, в прошлом тоже легкоатлет. Занимается юная спортсменка в легкоатлетическом манеже Донского государственного технического университета.

«Получилось так, что моя старшая сестра захотела прыгать с шестом, ну и мне потом тоже это понравилось. Я даже не успела проследить, кто поздравил меня с победой первый, так много звонков было. Моя следующая цель — подготовка к летнему сезону, а там уже посмотрим», — сказала в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM спортсменка.

Елизавета Бондаренко отметила, что её кумиры в спорте — Елена Исинбаева и, конечно, донская легкоатлетка Анна Чичерова.

Справка: Донская спортсменка Анна Чичерова родилась 22 июня 1982 года в городе Белая Калитва. В семь лет пришла в легкоатлетический манеж и начала заниматься прыжками в высоту. Анна неоднократно становилась первой не только в России, но и в мире. В 2012 году Чичерова выиграла награду высшей пробы на Олимпиаде-2012.