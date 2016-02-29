Москва, 29 февраля, 2016, 11:59 — ИА Регнум. Компания «Т2 РТК холдинг», более известная как Tele2 ищет покупателя на свои вышки сотовой связи, сообщают «Ведомости».

пресс-служба Tele2

По информации неофициальных источников, компания хочет продать почти 10 тысяч вышек и уже провела переговоры с потенциальными покупателями.

Стоит отметить, что продажей своих вышек сотовой связи уже занимаются «Мегафон» и «Вымпелком». Одним из условий продажи является последующая сдача купленных у «Вымпелкома» вышек в аренду «Вымпелкому».

По данным компании TowerXchange, вышки связи в России недостаточно заполнены. Среднее количество операторов на одну вышку — 1,2. В то время как, например, в Индии одной вышкой пользуются в среднем два оператора.

Намерений по продаже башенной инфраструктуры пока нет лишь у МТС, согласно заявлению их представителя Дмитрия Солодовникова.

Информацию «Ведомостей» о продаже вышек связи операторами, компании Tele2, «Мегафон» и «Вымпелком» не комментируют.