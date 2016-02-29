Киев, 29 февраля, 2016, 11:59 — ИА Регнум. В администрации президента Украины Петра Порошенко разработали несколько сценариев дальнейшей судьбы премьер-министра страны Арсения Яценюка, пишет украинское агентство «Вести».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Поиски выхода (фрагмент)

«Президент (Порошенко) увеличил градус дискуссии с командой премьера, — пишет издание. — Устами спикера Владимира Гройсмана он заявил, что коалиция распалась, а глава фракции БПП в Раде — Юрий Луценко — призвал Арсения Яценюка к отставке».

Отмечается, что в парламент Украины на пост премьер-министра могут внести кандидатуру главы Минфина Наталии Яресько.

«Пётр Порошенко не пойдёт на радикальные шаги без одобрения Вашингтона (говорят даже, что существует прямой запрет со стороны вице-президента США Джозефа Байдена на увольнение Яценюка)», — цитируют заявление политолога Руслана Бортника «Вести».

Вместе с тем, сообщил политолог, администрация президента Украины пытается найти компромиссный вариант, который устроит руководство США.

«Та же кандидатура Яресько (министра финансов Натальи Яресько) — попытка дать «взятку» США, чтобы получить их поддержку по отставке (Арсения Яценюка), — пояснил Бортник. — Далее — несколько вариантов: рокировка Яценюка на Турчинова (главу СНБО Александра Турчинова), Андрея Парубия, (вице-спикера Рады), Максима Бурбака (главу фракции «Народный фронт») — кого угодно, кто устроит фракцию НФ и гарантирует, что хотя бы часть её останется в коалиции».