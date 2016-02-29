Киев, 29 февраля, 2016, 11:45 — ИА Регнум. Вице-президент США Джо Байден мог дать президенту Украины Петру Порошенко прямое указание не увольнять премьер-министра страны Арсения Яценюка, пишет украинское издание «Вести» со ссылкой на мнение политолога Руслана Бортника.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

По его словам, говорят, что такой прямой запрет существует. «Очевидны несколько моментов. Пётр Порошенко не пойдёт на радикальные шаги без одобрения Вашингтона», — сказал Бортник.

Он пояснил, что кандидатура министра финансов Натальи Яресько на пост премьер-министра Украине — это попытка «дать взятку Вашингтону», чтобы получить одобрение отставки Яценюка.

Кроме того, власти могут применить инструмент «крайнего шантажа» — предложить провести новые выборы в парламент. В таком случае депутаты, скорее всего, согласятся на любой вариант президента.