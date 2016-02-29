Ярославль, 29 февраля, 2016, 11:35 — ИА Регнум. Мемориальную табличку на доме в Ярославле, где жил Борис Немцов, могут демонтировать. Об этом порталу «Ярньюс» заявил исполняющий обязанности мэра Ярославля Алексей Малютин.

ИА REGNUM

«Люди, которые это сделали, обязаны демонтировать ее, иначе это будет сделано по распоряжению городских властей», — приводит слова ярославского градоначальника сайт yarnews.net.

Мемориальная доска была открыта 27 февраля, в годовщину убийства политика. Власти Ярославля говорят о том, что при этом не была соблюдена положенная процедура.

«Разрешение на установку мемориальных досок в Ярославле дает топонимическая комиссия. Есть постановление, согласно которому памятные доски устанавливаются как правило спустя 25 лет после смерти человека. Желающие увековечить память того или иного деятеля должны представить несложный пакет документов. Были случаи, когда это делалось и постфактум. Инициаторам необходимо как можно скорее обратиться официально в мэрию города», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель мэра Ярославля Вячеслав Гаврилов.

В РПР «ПАРНАС», которая инициировала установку таблички, говорят, что не знали о необходимости получения разрешения мэрии.

«Мы получили разрешение у собственников дома, где жил в Ярославле Борис Немцов. Его дочь Жанна обратилась с письмом в Совет дома, и большинство жителей одобрили эту инициативу. Представители мэрии к нам не обращались, не говорили о том, что наши действия незаконны. Пусть сошлются на конкретные статьи закона», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат Ярославской областной думы от РПР «ПАРНАС» Василий Цепенда, занявший место в региональном заксобрании после гибели Бориса Немцова.