Калуга, 29 февраля, 2016, 11:25 — ИА Регнум. В Единый день предварительного голосования политической партии «Единая Россия» 22 мая в муниципальных районах Калужской области откроются 149 счетных участков, сообщает пресс-служба Калужского регионального отделения партии «Единая Россия».

kaluga.er.ru Обсуждение предстоящего партийного голосования.

По словам секретаря регионального отделения единороссов, председателя комитета по проведению предварительного голосования Виктора Бабурина, счетные участки сформированы в рамках двух избирательных округов, что составляет 20% от всех избирательных участков, расположенных на территории области. Это соответствует утверждённому регламенту по организации и проведению предварительного голосования.

«В настоящее время формируются составы счетных комиссий в соответствии с предложенным количеством участков, а также рассматриваются кандидатуры для включения в состав региональной счётной комиссии», — подчеркнул Бабурин.

Напомним, что в состав счетных комиссий должны войти члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса от партии «Единая Россия». Эта работа будет завершена к 1 марта 2016 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава городского самоуправления Калуги, единоросс Александр Иванов осенью этого года примет участие в выборах в Государственную думу России в качестве кандидата в депутаты. Александр Иванов планирует баллотироваться по округу № 99 (Калужскому), куда помимо территорий упраздненных Московского и Октябрьского округов Калуги вошли Барятинский, Боровский, Дзержинский, Износковский, Кировский, Куйбышевский, Малоярославецкий, Медынский, Мосальский, Спас-Деменский и Юхновский районы.

Другой представитель «Единой России», глава Калужского землячества Геннадий Скляр намерен идти на выборы по округу № 100 (Обнинскому). В этот округ, помимо Обнинска, вошли Бабынинский, Думиничский, Жиздринский, Жуковский, Козельский, Людиновский, Мещовский, Перемышльский, Сухиничский, Тарусский, Ульяновский, Ферзиковский, Хвастовический районы, а также бывший Ленинский округ Калуги.