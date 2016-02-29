Москва, 29 февраля, 2016, 11:21 — ИА Регнум. Новые поезда в столичном метро оснастят теплыми поручнями. Как сообщается на портале правительства столицы, эффект тепла планируют достичь за счет особого покрытия.

Фото Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

Поезда нового поколения появятся на Таганско-Краснопресненской линии столичной подземки к 2018 году. Ожидается, что составы будут бесшумными, проходы между вагонами — сквозными, а система кондиционирования исключит сквозняки.

Что касается новых теплых поручней, то детальней технологию создания данного эффекта обещают презентовать позднее, заявили в пресс-службе поставщика ЗАО «Трансмашхолдинг».

Компания заключила контракт с городом на поставку 96 составов нового типа к 2020 году, а первые поезда появятся в метро уже в 2017 году.

Также отмечается особый подход к безопасности в вагонах. На межвагонных сцепных устройствах установят крэш-элементы, который возьмут на себя часть энергии удара в случае возникновения экстренных ситуаций.

Заявленный срок эксплуатации новых поездов составляет 30 лет.