В столичных поездах метро нового типа установят теплые поручни
Москва, 29 февраля, 2016, 11:21 — ИА Регнум. Новые поезда в столичном метро оснастят теплыми поручнями. Как сообщается на портале правительства столицы, эффект тепла планируют достичь за счет особого покрытия.
Поезда нового поколения появятся на Таганско-Краснопресненской линии столичной подземки к 2018 году. Ожидается, что составы будут бесшумными, проходы между вагонами — сквозными, а система кондиционирования исключит сквозняки.
Что касается новых теплых поручней, то детальней технологию создания данного эффекта обещают презентовать позднее, заявили в пресс-службе поставщика ЗАО «Трансмашхолдинг».
Компания заключила контракт с городом на поставку 96 составов нового типа к 2020 году, а первые поезда появятся в метро уже в 2017 году.
Также отмечается особый подход к безопасности в вагонах. На межвагонных сцепных устройствах установят крэш-элементы, который возьмут на себя часть энергии удара в случае возникновения экстренных ситуаций.
Заявленный срок эксплуатации новых поездов составляет 30 лет.