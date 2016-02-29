Калининградская область, 27 декабря, 2010, 21:01 — ИА Регнум. Восемь нынешних депутатов Калининградской областной Думы от "Единой России" не станут участвовать в выборах в региональный парламент 13 марта 2011 года. Как сообщили сегодня, 27 декабря, корреспонденту ИА REGNUM региональном отделении партии "Единая Россия", на прошедшей накануне партийной конференции эти депутаты не были выдвинуты "ЕР" в качестве кандидатов - ни по партийному списку, ни в числе одномандатников.

Речь идет о первом вице-спикере облдумы Константине Полякове , зампредседателя думского комитета по бюджету, экономике и финансам Зинаиде Моисееве, члене президиума политсовета калининградского регионального отделения партии "Единая Россия" Юрии Находкине, депутатах Сергее Козлове , Денисе Давидове, Михаиле Дудареве , Амире Зайнашеве, и Николае Андрееве .