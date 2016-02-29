Москва, 29 февраля, 2016, 10:23 — ИА Регнум. Молодые московские ученые стали лауреатами премии Правительства Москвы в номинации «Биология», сообщается на официальном сайте столичной мэрии.

Carlos Melgoza Рентген

Исследования сотрудников Института биологии гена РАН и МГУ им. Ломоносова Артема Величко, Омара Кантидзе и Светланы Хороненковой в области предупреждения раковых опухолей и преждевременного старения клеток человеческого организма признаны заметным шагом вперед в деле создания новых методов лечения онкологических заболеваний.

Речь идет о всеобъемлющем исследовании молекулярных механизмов защитной реакции клетки на стрессовые воздействия различного происхождения. Изучены механизмы восстановления целостности ДНК и процессы, происходящие в клетке при противодействии стрессу.

Результаты, полученные учеными, будут использованы для разработки новых методов лечения и предотвращения раковых заболеваний.