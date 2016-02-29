Ростов-на-Дону, 29 февраля, 2016, 10:20 — ИА Регнум. Гандболистки «Ростов-Дона» вновь одержали победу в Лиге чемпионов. В Германии состоялся заключительный матч основного этапа крупнейшего соревнования гандбольных клубов Европы. Подопечные Яна Лесли на выезде со счётом 32:28 выиграли у немецкого «Тюрингера». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донской команды 29 февраля.

vk.com/rostovhandball ГК «Ростов-Дон»

Для хозяек паркета эта встреча турнирного значения уже не имела, тем не менее немки расслабиться ростовчанкам не дали. Неоднократно оппонентки не только отыгрывали отставание в три мяча, но и выходил вперед.

По информации официального портала женской Лиги чемпионов ehfcl.com, немки хорошо использовали неорганизованного оборону гостей. Наставник ростовчанок, явно недовольный таким положением игры, взял свой первый тайм-аут в начале встречи. Разыгрались подопечные Яна Лесли только ближе к концу игры.

По-прежнему главным бомбардиром ГК «Ростов-Дон» по итогам матча стала Екатерина Ильина, отправившая восемь мячей в ворота соперниц. Она же находится в тройке лучших бомбардиров Лиги чемпионов. На второй и третьей позиции по итогам прошедшей встречи оказались Регина Шимкуте и Юлия Манагарова с пятью и четырьмя мячами соответственно.

Напомним, что ближайшие матчи в рамках Лиги чемпионов состоится в апреле. В четвертьфинале ростовчанки сойдутся с «Бухарестом» (Румыния). Домашняя и гостевая встречи состоятся в промежутке с 1 по 10 апреля. В этих играх решится, кто попадёт в «Финал четырех».