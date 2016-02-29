Москва, 29 февраля, 2016, 10:19 — ИА Регнум. Российские граждане пока не готовы забыть Турции сбитый самолёт Су-24. Две трети опрошенных (63%) уверены, что Россия не должна отменять введенные ранее антитурецкие санкции (среди мужчин — 71%, среди материально обеспеченных — 71%), а три четверти (78%) категорически против какого бы то ни было компромисса до тех пор, пока турецкими властями не будут принесены официальные извинения за инцидент с Су-24 (молодежь и мужчины более категоричны, чем пожилые люди). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

desktopwallpapers.org.ua Небо. След самолета

Негативных последствий от разрыва с Анкарой большинство жителей России не ощущают. Проигравшей стороной российско-турецкого конфликта и обоюдных санкционных мер 54% опрошенных прежде всего считают Турцию (Россию — только 3%). Каждый третий (35%) полагает, что оба государства можно считать пострадавшими в равной степени.

Опрос проведён 6−7 февраля 2016 года. Опрошены 1600 человек в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.