Хайкоу, Китай, 29 февраля, 2016, 09:48 — ИА Регнум.



qpic.cn Ребенок

29 февраля примерно в 12:00 по местному времени неизвестный мужчина, вооруженный ножом, напал на учеников начальной школы в Хайкоу, провинция Хайнань.

Место происшествия оцепили сотрудники полиции. Нападавший ранил не менее 7 человек, в том числе охранника, пытавшегося его задержать. По неподтвержденным данным, он скончался в больнице, куда был экстренно доставлен спасательными службами, пишет «Хайнань синьвэнь».

По словам очевидцев, нападавший мужчина приблизительно 30−40 лет. В настоящее время все пострадавшие доставлены в больницы города. Им нанесены травмы различной тяжести. Врачи борются за жизнь девочки, которой нанесено ножевое ранение в области шеи, ее состояние оценивается как критическое.

Подобные случаи нападения происходили в Китае и ранее. В 2012 г. вооруженный ножом мужчина ранил 22 ребенка в одной из школ в провинции Хэнань.