Оренбург, 29 февраля, 2016, 09:38 — ИА Регнум. В Оренбургской области полицейские завершили расследование уголовного дела по факту производства и реализации немаркированной алкогольной продукции совершенной организованной группой. В настоящее время утверждено обвинительное заключение в отношении одного из мужчин, дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В отношении остальных участников организованной группы материалы будут направлены в суд после завершения необходимых процессуальных действий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 29 февраля в пресс-службе УМВД по региону.

fonday.ru Дно бутылки

29-летний уроженец города Беслана обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а, б» части 4 статьи 171.1 УК РФ «Производство, хранение и перевозка продукции без маркировки», частью 3 статьи 30, пунктами «а, б» части 2 статьи 171 УК РФ «Покушение на незаконное предпринимательство организованной группой лиц, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере», частью 3 статьи 180 УК РФ «Незаконное использование чужого товарного знака, совершенное организованной группой», частью 4 статьи 327.1 УК РФ «Использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Оренбургской области.

С обвиняемым органами следствия заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Мужчина полностью признал свою вину в содеянном. Причастность остальных семерых подозреваемых к совершению преступлений устанавливается в рамках расследования другого уголовного дела.

Добавим, в марте 2015 года сотрудники полиции регионального УМВД пресекли деятельность нелегального производства по изготовлению и сбыту фальсифицированной алкогольной продукции. Полицейские обнаружили производственный цех в поселке Южный Урал, где в круглосуточном режиме работали около 20 человек.

Из незаконного оборота изъято более 282 тысячи бутылок алкогольной продукции, более 106 тыс. литров этилового спирта, 13 тыс. литров спиртосодержащей жидкости, 1,040 млн бутылок под алкогольную продукцию, значительные объемы крышек, этикеток, поддельных акцизных и федеральных специальных марок, технологическое оборудование для производства алкогольной продукции. Весь суррогатный алкоголь уничтожен уполномоченными органами.