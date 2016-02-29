Москва, 29 февраля, 2016, 09:30 — ИА Регнум. Центробанк РФ создал рабочую группу для анализа и оценки возможностей применения новых финансовых технологий. Цель группы — новые разработки в мобильной, платежной и других сферах, сообщается на сайте регулятора

Фото Антонова Дарья ИА REGNUM Центральный банк России

«Развитие современного финансового рынка неотделимо от развития финансовых технологий. Финансовые услуги быстро дигитализируются, возникают новые бизнес-модели и экосистемы участников рынка, меняется поведение потребителей финансовых услуг», — заявила заместитель председателя Банка России Ольги Скоробогатовой, которая возглавила группу.

Рабочая группа планирует проводить регулярные встречи с представителями банков, саморегулируемых организаций и иных участников финансового рынка для обсуждения различных аспектов применения новых финансовых технологий.