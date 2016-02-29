Лос-Анджелес, США, 29 февраля, 2016, 09:17 — ИА Регнум. Церемония вручения самой престижной кинопремии «Оскар» подошла к концу.

vov.vn Оскар

В результате, главный Приз Академии получил фильм «В центре внимания», который, помимо этого был также удостоен «Оскара» за Лучший оригинальный сценарий.

Рекордное количество статуэток досталось фильму «Безумный Макс: Дорога ярости», он номинирован на «Оскар» шесть раз, в категориях:

Вестерн-триллер «Выживший» по количеству статуэток занимает почётное второе — ему достались «Оскары» за:

Два «Оскара», как уже было сказано выше, достаются фильму «В центре внимания».

По одному «Оскару» — у фильмов:

«Из машины» — Лучшие визуальные эффекты;

«Комната» — Лучшая женская роль;

«Шпионский мост» — Лучшая мужская роль второго плана;

«Игра на понижение» — Лучший адаптированный сценарий;

«Омерзительная восьмёрка» — Лучший саундтрек;

«007: Спектр» — Лучшая песня;

«Сын Саула» — Лучший фильм на иностранном языке;

«Головоломка» — Лучший анимационный фильм;

«Эми» — Лучший документальный фильм;

«Девушка в реке: Цена прощения» — Лучший документальный короткометражный фильм; «Заика» — Лучший игровой короткометражный фильм;

«Медвежья история» — Лучший анимационный короткометражный фильм;

Не досталось наград фильма, имевшим изначально больше количество номинаций:

«Марсианин» — 7 номинаций;

«Кэрол» — 6 номинаций;

«Звёздные войны: Пробуждение силы» — 5 номинаций.