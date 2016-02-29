«Оскар-2016»: итоги
Лос-Анджелес, США, 29 февраля, 2016, 09:17 — ИА Регнум. Церемония вручения самой престижной кинопремии «Оскар» подошла к концу.
В результате, главный Приз Академии получил фильм «В центре внимания», который, помимо этого был также удостоен «Оскара» за Лучший оригинальный сценарий.
Рекордное количество статуэток досталось фильму «Безумный Макс: Дорога ярости», он номинирован на «Оскар» шесть раз, в категориях:
Вестерн-триллер «Выживший» по количеству статуэток занимает почётное второе — ему достались «Оскары» за:
Два «Оскара», как уже было сказано выше, достаются фильму «В центре внимания».
По одному «Оскару» — у фильмов:
«Из машины» — Лучшие визуальные эффекты;
«Комната» — Лучшая женская роль;
«Шпионский мост» — Лучшая мужская роль второго плана;
«Игра на понижение» — Лучший адаптированный сценарий;
«Омерзительная восьмёрка» — Лучший саундтрек;
«007: Спектр» — Лучшая песня;
«Сын Саула» — Лучший фильм на иностранном языке;
«Головоломка» — Лучший анимационный фильм;
«Эми» — Лучший документальный фильм;
«Девушка в реке: Цена прощения» — Лучший документальный короткометражный фильм; «Заика» — Лучший игровой короткометражный фильм;
«Медвежья история» — Лучший анимационный короткометражный фильм;
Не досталось наград фильма, имевшим изначально больше количество номинаций:
«Марсианин» — 7 номинаций;
«Кэрол» — 6 номинаций;
«Звёздные войны: Пробуждение силы» — 5 номинаций.