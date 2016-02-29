Шэньчжэнь, Китай, 29 февраля, 2016, 09:03 — ИА Регнум.



58wh.com Windbooster Titan

Китайский автопроизводитель Windbooster Car Corporation представил свой первый электрический спорткар Windbooster Titan. Презентация автомобиля прошла на ежегодной автомобильной выставке AAITF auto parts & tuning show в Шэньчжэне.

Windbooster Car Corporation начала разработку своего первого спорткара в 2014 г. В планах руководства компании создать версию спорткара для гоночной трассы и автомобиль для городского использования. Представленный Windbooster Titan является полностью функциональным концептом электрического спорткара.

Windbooster Titan оснащен двумя электрическими двигателями-по одному на заднее колесо. Суммарная мощность двигателей составляет 500 л.с.

Питание автомобиля осуществляется из двух литий-ионных батарей, расположенных между передним и задним мостом, что создает правильную балансировку спорткара, пишет «Тайпин цичэ».

Заявленная максимальная скорость — 260 км/ч. Время разгона до 100 км/ч составляет 3,9 с. Дальность хода не превышает 400 км, что компенсируется относительно быстрой зарядкой аккумуляторов — зарядка от сети 220В занимает 7 часов, от промышленной электрической сети — 1,5 часа.

Физические размеры автомобиля абсолютно характерны для любого спортивного авто: 4500×1950×1200 мм, длина колесной базы равна 2650 мм.

Дизайн Windbooster Titan напоминает экстерьеры спорткара McLaren P1. Интерьер автомобиля получился довольно самобытный, лишь отдаленно напоминая салон Bugatti Veyron.

Производитель пока не назвал дату начала серийного производства и стоимость автомобиля. Специалисты ожидают, что первые Windbooster Titan могут поступить в продажу уже в середине 2017 г.