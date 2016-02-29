Москва, 29 февраля, 2016, 08:53 — ИА Регнум. Brent предприняла попытку закрепиться выше уровня 36,20, который в течение последнего месяца ограничивал диапазон колебаний сверху. Технически, прорыв этого уровня позволит ждать роста в район уровня 40,00, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

grec.energy Баррели нефти

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«Рост был в большей степени обусловлен ожиданиями того, что нефтедобывающие страны все же смогут договориться относительно действий, которые позволят стабилизировать цены. В последнее время ведется активный диалог между крупнейшими экспортерами с целью сократить дисбаланс спроса и предложения черного золота на мировом рынке. Встреча стран-членов ОПЕК и стран, не входящих в картель, должна состояться в середине марта», — пояснила Рогова.

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«Планируется, что речь пойдет о заморозке на более низких уровнях, чем были зафиксированы в январе 2016 года. А это уже может стать серьезной заявкой. Если соглашение будет выработано, шансы на снижение профицита предложения возрастут и, естественно, тогда нефть получит мощную поддержку. Пока же можно ждать лишь изменения диапазона колебаний на более высокий, ограниченный уровнями 35,00 — 40,00 долларов за баррель по Brent», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Нью-Йоркской и Лондонской бирж, мировые цены на нефть на торгах 29 февраля растут. Так, к 7:26 мск баррель Brent вырос в цене на 1,043% до $35,47. Нефть WTI к этому времени подорожала до $32,88 за баррель (+0,304%). По мнению аналитиков, это начало устойчивого тренда на рост — к 4 марта Brent может взять отметку в $36 за баррель.