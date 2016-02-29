Рим, 29 февраля, 2016, 08:45 — ИА Регнум. Матч 27-го тура чемпионата Италии по футболу между «Ювентусом» и миланским «Интером» прошел в воскресенье в Турине и закончился поражением гостей со счетом 2:0.

bestgoal.tv Победа «Ювентуса»

Хозяева поля записали на свой счет голы в исполнении Леонардо Бонуччи на 47-й минуте встречи и Альваро Мората, реализовавшего пенальти на 84-й. «Интер» ответить на них не смог.

«Ювентус» не знает поражений уже в 17 матчах подряд. Картину немного портит лишь одна ничья. Первая строчка турнирной таблицы и 61 очко — заслуженная награда команды за такую работу. «Интер», имея 48 очков в активе, располагается на пятом месте таблицы.

Следующим соперником «Ювентуса» станет «Аталанта», готовая 6 марта принять лидера на своем поле. Тогда же «Интер» сыграет с «Палермо» в Милане.