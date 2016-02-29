Волгоград, 29 февраля, 2016, 08:42 — ИА Регнум. В Волгограде под угрозой уничтожения оказался еще один памятник культурного наследия регионального значения. О ведущихся на территории братской могилы на берегу Волги в Краснооктябрьском районе строительных работах сообщил председатель совета волгоградского регионального «Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры» Валерий Котельников, передает корреспондент ИА REGNUM 29 февраля.

Со странице в Facebook Валерия Котельникова Котлован рядом с братской могилой

«Я был просто поражён увиденным, когда приехал по просьбе директора музея завода «Красный Октябрь» и ветеранов войны на место захоронения воинов 95-й стрелковой дивизии. Сколько их там захоронено, можно лишь догадываться по названию места боёв: «Лог смерти», — написал Котельников на своей странице в Facebook.

К памятнику вплотную подбирается котлован, его глубина — 7−8 метров. Это может грозить объекту культурного наследия разрушением. При этом Котельников отметил, что у этой братской могилы нет охранной зоны, впрочем, как и у сотен других братских могил и памятников в Волгоградской области, есть только граница территории — квадрат 20×20 метров.

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Реготделение общества в этой связи направило письмо в областной комитет культуры с просьбой принять необходимые меры, чтобы сохранить памятник.

«В настоящее время на территории объекта культурного наследия регионального значения «Лог смерти» — место ожесточенных боев воинов 95-й стрелковой дивизии и братская могила погибших в период Сталинградской битвы» 1942−43 годов, расположенного в поселке Металлургов у стадиона «Монолит» на берегу реки Волги, ведутся земляные работы, — говорится в письме. — Обращаю ваше внимание, что работы ведутся на территории памятника, границы территории были установлены приказом министерства культуры Волгоградской области от 26 ноября 2012 года №01−20/445. Глубина котлована порядка семи-восьми метров. Памятнику грозит уничтожение».

Выяснить, какая именно организация и с какой целью ведет земельные работы в непосредственной близости с объектом культурного наследия, не удалось.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в Волгограде идет борьба за сохранение еще одного памятника культурного наследия — дома Павлова. Коммерсант решил обустроить вход через окно в доме, примыкающем к дому Павлова и являющемся с ним единым архитектурным ансамблем. Рабочая группа по охране памятников культурного наследия считает, что необходимо обратиться в прокуратуру и не допустить изменения облика ансамбля памятника.