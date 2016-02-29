Москва, 29 февраля, 2016, 08:36 — ИА Регнум. Позитив на рынке нефти позволил российскому рублю укрепиться, вплотную подобравшись к уровню поддержки 74,30, но пара USD/RUB все же восстановила часть потерь. Ключевым фактором влияния на предстоящей неделе будет оставаться динамика цен на нефть. Принимая во внимание попытку прорыва ключевого сопротивления, шансы на дальнейший рост есть, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

ИА REGNUM Рубль к доллару

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По её мнению, «некоторую поддержку рубль также может получать на фоне мягкой монетарной политики, проводимой целым рядом Центробанков (при этом напомним, что ключевая ставка Банка России находится на уровне 11%).

«Блок статистики из США, который будет опубликован на предстоящей неделе, может оказать на пару USD/RUB дополнительное давление при условии, что данные будут сигнализировать о том, что экономика США чувствует себя не самым лучшим образом и ФРС США вряд ли решится на повышение ставки в ближайшее время. Таким образом, при пробое ниже уровня 74,30, рубль может нацелиться на движение к отметке 73,00», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, курсы доллара и евро на выходные снизились более чем на рубль. Официальный курс евро, объявленный Банком России на 29 февраля, составил 82,9748 рубля. Доллар США понижен на 1,3026 рубля — до 75,0903 рубля.