Омская область, 29 февраля, 2016, 08:34 — ИА Регнум. В редакцию ИА REGNUM поступило обращение от жителей села Морозовка Омского района Омской области. Сельчане доведены до отчаяния растущими как на дрожжах тарифами на теплоснабжение.

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«С 1 января 2016 года произошло повышение тарифов на теплоснабжение для Омского района, для села Морозовка в первом квартале оно составило 29%, со второго квартала тарифы выросли еще на 40%», — сообщил ИА REGNUM депутат Морозовского сельского поселения Олег Нижевясов.

По его словам, повышение произошло в соответствии с решением совета районных депутатов от 1 декабря 2015 года. Нижевясов также рассказал, что 18 февраля по просьбе жителей села Морозовка он написал и отнес в районный совет депутатов заявление, которое подписали 168 человек, с просьбой уменьшить тарифы на теплоснабжение.

«Как оказалось, подобных заявлений от других поселений Омского района в районном совете уже восемь штук. Но данный вопрос умалчивается и не озвучивается на очередных заседаниях депутатов районного совета», — сказал Олег Нижевясов.

В обращении в приемную президента РФ (копия имеется в распоряжении ИА REGNUM) собственники 16-квартирного дома в Морозовке пишут: «До 1 июля 2015 года стоимость услуги 1 квадратного метра составляла 40 руб. 89 коп., а с 1 июля 2015 года тариф увеличился на 15,5% и составил 47 руб. 17 коп. за 1 кв. м. С 1 января 2016 года по решению совета Омского муниципального района Омской области от 01.12.2015 г. №40 тариф увеличился на 29,1% и составил 60 руб. 89 коп. за 1 кв. м. С 1 июля 2016 г. планируется очередное повышение на услуги теплоснабжения. Как нам выживать?».

В беседе с корреспондентом ИА REGNUM жительница Морозовки Галина Рябошапко рассказала, что за отопление жилья площадью 58,9 кв. м за январь она заплатила 3,6 тыс. руб. И это только за отопление. До очередного повышения платеж составлял 2,7 тыс. «Платим страшные суммы, а оправдываются перед нами власти какими-то выдумками. В этот раз придумали какие-то льготные тарифы», — говорит Рябошапко.

Как сообщили ИА REGNUM в Региональной энергетической комиссии Омской области (РЭК), во втором полугодии 2015 года население Морозовского сельского поселения оплачивало тепловую энергию по льготному тарифу 1 941,19 руб./Гкал (приказы РЭК Омской области от 18.06.2015 №№ 102/33, 104/33). При этом экономически обоснованный тариф был утвержден в размере 2505,77 руб./Гкал (приказы РЭК Омской области от 27.03.2015 №№ 40/17, 41/17). Уровень оплаты населением, по данным ведомства, составлял 77,5%.

«На первое полугодие 2016 года экономически обоснованный тариф для ООО «Тепловая компания Омского района» (ООО «ТКОр») утвержден на уровне действующего в декабре 2015 года (темп роста — 0%), на второе полугодие 2016 года — с приростом относительно декабря 2015 года на 2,2%: 2 505,77 руб./Гкал — на первое полугодие; 2 562,22 руб./Гкал — на второе полугодие. В условиях соблюдения предельных индексов на 2016 год льготные тарифы для ООО «ТКОр» не утверждались. Соответственно, в отношении населения стали применяться экономически обоснованные тарифы. При этом платеж граждан за тепловую энергию возрос: на 29,1% — в первом полугодии (к декабрю 2015 года); на 32,0% — во втором полугодии (к декабрю 2015 года) или на 2,2% (к первому полугодию). Особо отмечаем, что по результатам тарифной кампании на 2016 год изменение совокупного платежа граждан за коммунальные услуги в Морозовском сельском поселении во втором полугодии ожидается в пределах 24,4%», — прокомментировали в РЭК.

В ведомстве подчеркнули, что «нарушения федерального законодательства в части соблюдения действующих ограничений по росту платы граждан за коммунальные услуги в Морозовском сельском поселении отсутствуют».

Между тем, жители села признаются, что платить за коммунальные платежи с каждым повышением становится все тяжелее. «Все просто возмущены, очень тяжело платить. Люди уже не знают, куда обратиться с жалобами на этот кошмар. В январе обращались в прокуратуру, а ответа до сих пор нет», — сказала ИА REGNUM жительница Морозовки Маргарита Сафончик. По ее словам, за отопление жители села платят круглый год.

Добавим, в феврале 2016 года глава Омского района Геннадий Долматов в ходе рабочих выездов в поселения на встречах с активом заявил, что проблему повышения платы за теплоснабжение необходимо решать совместно.

В пресс-службе районной администрации ИА REGNUM рассказали, что с 1 января 2016 в региональном бюджете не предусмотрена компенсация компании, оказывающей услуги теплоснабжения, выпадающих доходов в результате установления льготных тарифов: «Между тем задолженность населения Омского района перед коммунальщиками составляет десятки миллионов рублей. Работа судебных приставов по взысканию долгов результатов приносит мало. Цены на энегроресурсы растут. Соответственно, растут и ставят под угрозу само существование предприятия долги компании ресурсоснабжающим организациям. Уже не говоря о том, что инженерные сети имеют большой процент износа и требуют серьезной модернизации».

Долматов заявил, что «повышение платы не повод для политических спекуляций и раскачивания ситуации. Необходимо находить выход и искать способы удешевления отопления». В конце прошлого года глава района принял решение о переводе многоквартирных домов с центрального теплоснабжения на индивидуальное газовое. При этом администрация района заверила, что берет на себя затраты, связанные с подведением газопровода к жилым домам. Эти меры помогут жителям в итоге платить за тепло меньше, считают районные власти.

ИА REGNUM следит за развитием ситуации.