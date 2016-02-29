Вашингтон, 29 февраля, 2016, 07:25 — ИА Регнум. В Лос-Анджелесе в кинотеатре «Долби» проходит 88-я торжественная церемония вручения премии Американской киноакадемии «Оскар». Трансляция ведется в прямом эфире телеканала ABC, ведущим церемонии в 2016 году стал темнокожий актер Крис Рок.

ooyuz.com Крис Рок

На фоне расистского скандала, сопровождающего нынешний «Оскар», было понятно: ведущий не сможет обойти стороной эту «больную тему».

Телеведущий всячески шутил на тему отношений в обществе темнокожих и белых, стараясь, таким образом, обратить конфликт в шутку. В частности, он заявил, что за всю историю премии «белые» «Оскар» получали только 70 раз, и никто не протестовал.

Кроме того, Крис Рок предложил ввести отдельные номинации для чернокожих актеров.

Между тем на церемонии вручили уже 11 статуэток.