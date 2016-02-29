Пекин, 29 февраля, 2016, 07:09 — ИА Регнум.



blog.sina.com.cn Мао Цзэдун

В КНР запущена образовательная кампания для 88 млн членов Коммунистической партии Китая. Длительность программы составит 12 месяцев.

Согласно опубликованному Канцелярией ЦК КПК документу, программа будет направлена на ликвидацию политической безграмотности среди членов КПК. Образовательная кампания будет сосредоточена на изучении конституции Китая и устава партии, пишет «Чжунго синьвэнь».

«Кампания предназначена для устранения недоверия к коммунизму и социализму с китайской спецификой», — сообщается в документе. Кроме того, КПК проверит дисциплину своих членов, «наказывая тех, кто выступает за западные ценности, нарушая правила партии».

Как отмечено в документе, «члены КПК должны всегда думать и действовать в соответствии с политикой и руководящими принципами ЦК КПК».

Центральный комитет КПК призвал партийные комитеты рассматривать кампанию в качестве «главной политической задачи Китая на 2016 г.».