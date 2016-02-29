Алжир, 29 февраля, 2016, 06:13 — ИА Регнум.

28 февраля состоялась встреча Министра промышленности Алжира Абдеслама Бучуареба и президента компании China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC) Юань Ли.

xiangshu.com Карьер

Китайские компании могут начать добычу железной руды в Алжире в 2016 г. Об этом заявил министр промышленности после встречи с представителями китайской компании.

«Мы ведем переговоры с китайскими партнерами по созданию консорциума, который займется разработкой крупнейшего месторождения железной руды в провинции Тиндуф», — сообщил Абдеслам Бучуареб.

Специалисты КНР и Алжира уже оценили экономическую целесообразность и производственные возможности совместного консорциума, пишет «Наньцзао жибао».

Достигнута договоренность о строительстве 950 км железнодорожного полотна, которое свяжет месторождение с городом Абадла — крупнейшим городом в провинции Бечар.

Месторождение Гара Джебилет является одним из самых крупнейших в мире. По оценкам специалистов, запасы месторождения насчитывают до 3,5 млрд тонн железной руды.

Китайские компании продолжают участвовать в крупных инвестиционных проектах Алжира. Как сообщало ИА REGNUM ранее, в январе КНР и Алжир подписали соглашение о строительстве морского порта в Шаршале. По условиям соглашения, строительство порта будет вести совместный китайско-алжирский консорциум.